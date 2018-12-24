Поразительный прогресс: Маск восхитился достижениями Китая в космосе

Вашингтон, 24 декабря. Руководитель корпорации SpaceX Илон Маск назвал прогресс КНР в освоении космоса «поразительным».

Своими мыслями на тему американский предприниматель поделился в сервисе микроблогов Twittеr, опубликовав пост на тему развития космической отрасли Поднебесной.

«Поразительный прогресс КНР в космосе. Впервые Китайская Народная Республики обогнала Соединенные Штаты Америки по числу орбитальных запусков», — с восхищением написал Маск.

При этом, как напоминает «Газета.ru», ранее руководитель корпорации SpaceX назвал двигатель РД-180 российского производства, который используется на ракете-носителе США Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.