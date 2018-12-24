Американцы поддержали решение Трампа о выводе войск из Сирии

Вашингтон, 24 декабря. Американцы поддерживают решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, но его не одобряют в министерстве обороны страны. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил временно исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома директор административно-бюджетного управления администрации президента США Мик Малвани.

«Мы признаем, что это решение непопулярно в политических кругах и, в частности, в министерстве обороны, однако оно популярно среди простых американцев», — сообщил Малвани.

Он отметил, что решение не было сиюминутным, президент США работал над ним два года. Малвани подчеркнул, что вывод войск из Сирии не стал ни для кого сюрпризом, так как Дональд Трамп «обещал это сделать».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что по приказу Дональда Трампа США приступили к выводу войск из Сирии, сообщает Газета.ru. В то же время Сандерс отметила, что это не означает окончания борьбы с терроризмом в республике.