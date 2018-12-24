«Манчестер Юнайтед» будет тренировать российского футболиста

Москва, 24 декабря. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» будет тренировать юного футболиста из России Сергея Пиняева.

С заявлением на тему выступил генеральный директор московского футбольного клуба «Чертаново» Николай Ларин, напомнив, что впервые молодой игрок из России проходил практику в Англии весной уходящего года.

«20 января Пиняев опять поедет в Манчестер. Он поедет на две недели. Англичане хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень», — цитирует Ларина «Чемпионат».

При этом, передает «Газета.ru», о переходе российского футболиста в английский клуб речи пока не идет.