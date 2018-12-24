National Interest раскритиковал посла США за слова о «музейности» российских Ту-160

Москва, 24 декабря. Эксперты журнала The National Interest раскритиковали посла США в Колумбии Кевина Уитакера за слова о «музейности» российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

В издании напомнили, что американские истребители F-16 на 10 лет старше Ту-160, но все еще остаются на вооружении США и пробудут «в строю» до 2040-х годов. Эксперты отмечают, что возраст техники не обязательно означает ее отсталость. Ту-160 способны надежно доставлять боевую нагрузку до цели, что они продемонстрировали в Сирии, подчеркивает издание.

Кроме того, РФ планирует модернизировать парк ракетоносцев — в 2019 году должно начаться производство модернизированного Ту-160М2. Самолет будут оснащать улучшенными двигателями и современной авионикой. Это является свидетельством успеха базовой модели, считают в The National Interest.

Российский стратегический ракетоносец Ту-160 считается самым мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации и самым тяжелым боевым воздушным судном. Он стоит на вооружении с 1987 года. Первое боевое применение Ту-160 произошло во время операции ВКС России в Сирии.

Ранее главнокомандующий дальней авиации России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш объявил, что в ближайшие годы страна получит модернизированные Ту-160М2 с улучшенными характеристиками. Он отметил, что срок эксплуатации самолетов увеличится до 45–50 лет, сообщает Газета.ru. Ту-160М2 будут оснащать принципиально новым бортовым радиоэлектронным комплексом и авионикой кабины.