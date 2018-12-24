Беспредел ВСУ: украинские военные разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат

Киев, 24 декабря. Военнослужащие ВСУ разгромили пансионат, который находится на границе Украины и Крыма.

Об этой дикой истории на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, в распоряжении которого оказалась жалоба руководителя заведения.

Военнослужащие, которые представились бойцами одной из бригад ВСУ, заселились на базе отдыха в самом конце ноября и заявили, что будут проживать в пансионате на основании введенного, в том числе Херсонской области военного положения.

Через пару дней директор учреждения заметил, что из пансионата пропали ценные вещи, в том числе плазменные телевизоры, которые были купленные непосредственно перед сезоном.

«Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя», — также сообщил руководитель пансионата.

При этом сами украинские военные никак не прокомментировали случившееся, а на вопрос, в чем же заключается их нахождение на базе отдыха, ответили, что это «военная тайна».

Как напоминает «Газета.ru», военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМСУ нарушили госграницу России и были задержаны пограничниками.