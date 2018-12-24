Вдова убитого посла Карлова вступилась за отдохнувших в Турции детей брянских чиновников

Москва, 24 декабря. Вдова посла России в Турции Марина Карлова вступилась за детей брянских чиновников, которые съездили в турецкий город Демре от возглавляемого ею международного благотворительного фонда.

Марина Карлова призвала не обращать внимания на статус родителей участников поездки, отметив, что все дети достойно представляли Россию на встречах международного масштаба.

«Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба, которые освещали более 20 телеканалов из Турции и России», — цитирует Карлову портал «Брянские новости».

Вдова посла отметила, что дети должны были участвовать в Демре в общественно-политическом мероприятии, а не отправлялись на лечение. Участников поездки за свой счет пригласила турецкая сторона, они поучаствовали в открытии памятника и улицы имени Андрея Карлова.

Вдова посла подчеркнула, что для поездки отбирали юных спортсменов, победителей олимпиад, юнармейцев, которые уже имеют высокие достижения добровольцев. Больных детей не принимали к участию, так как им бы пришлось там работать.