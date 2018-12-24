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Скандальный репортер Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»

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Скандальный репортер Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»

Берлин, 24 декабря. Журнал Der Spiegel сообщил, что его бывший корреспондент Клаас Релоциус собирал пожертвования для «турецких детей-сирот», но переводил деньги на личный банковский счет.

В издании отметили, что сбор средств проводился с личной электронной почты бывшего корреспондента журнала. Редакция Spiegel также объявила о готовности помогать следствию в расследовании.

Ранее немецкий журнал расторг контракт с репортером Клаасом Релотиусом, который получал престижные международные награды. Его уличили в придумывании эпизодов, мест, людей и цитат в своих статьях, сообщает Газета.ru.

Издание отмечает, что репортер написал материал «Граница охотника» о патрулировании американо-мексиканской границы, не побывав в этих местах и не обратившись к работающим в регионе людям с просьбой об интервью. Позже Релотиус признался, что искажал факты и выдумывал истории на протяжении семи лет.

Автор: Виктор Мальцев
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