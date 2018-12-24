«Четкий сигнал для России»: Порошенко прокомментировал принятие ООН резолюции по Крыму

Киев, 24 декабря. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Генассамблеи ООН о принятии украинской резолюции по Крыму. Мнением глава государства поделился в соцсетях.

Порошенко отметил, что за пару последних месяцев Генеральной Ассамблеей ООН приняты две «важнейшие резолюции по Крыму». Президент Украины считает, что они подают сигнал России.

«[Резолюции] подают России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова», — цитирует Порошенко RT.

Генассамблея ООН приняла предложенную Киевом резолюцию по нарушению в Крыму прав человека. В российской делегации отметили, что резолюция основана на сфальсифицированной информации и «чрезвычайно политизирована», сообщает Газета.ru. Представитель постпредства России при Генеральной Ассамблеи предложил всем желающим посетить полуостров и спросить ущемляются ли там права у отдыхающих в Крыму украинцев.