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Российские ученые нашли эффективный способ лечения всех видов рака

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Российские ученые нашли эффективный способ лечения всех видов рака

Москва, 24 декабря. Российские ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ лечения онкологических заболеваний посредством фотодинамической терапии. 

В организм пациента вводится фотосенсибилизатор  — вещество, способное в значительных количествах накапливаться в раковых клетках. Под влиянием света они разрушаются.

Следует отметить, что ранее применение этой технологии было затруднено из-за способности фотосенсибилизатора уничтожать здоровые клетки. Российские специалисты нашли возможность точечного применения вещества, исключающего риск поражения здоровых клеток.

Профессор кафедры онкологии Первого МГМУ имени Сеченова Марины Секачевой, технология позволить успешно диагностировать и лечить рак, передает газета «Известия».

Ранее ученые выяснили, что роды увеличивают риск рака груди. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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