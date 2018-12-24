CNN заявил о подписании указа о выводе американских войск из Сирии

Вашингтон, 24 декабря. Указ о выводе войск США из Сирийской Арабской Республике уже подписан, о чем сообщает CNN.

Телеканал, ссылаясь на некое должностное лицо в Пентагоне, информирует, что в подписанном указе изложены сроки и порядок вывода войск. При этом источник воздержался от разглашения таких сведений, сообщает издание News.ru.

19 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что в Сирии была одержана победа над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1. Именно этим он и объяснил необходимость вывода американских военнослужащих из САР. Американские официальные лица утверждают, что на вывод войск понадобится от 60 до 100 дней.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что Трамп не отменит решение по выводу войск из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.