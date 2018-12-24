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Звезду Трампа на «Аллее славы» залили искусственной кровью

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Звезду Трампа на «Аллее славы» залили искусственной кровью

Вашингтон, 24 декабря. Вандалы залили искусственной кровью звезду президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Издание отмечает, что местная полиция не выделила отдельный патруль для охраны достопримечательности. Поэтому звезда Трампа остается беззащитной перед вандалами.

Подобное нападение совершается не впервые. Американец Остин Клэй ранее разбил звезду Трампа. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения условно, напоминает RT.

В июле об очередной атаке на символ сообщала Газета.ru. Мужчина разбил звезду Трампа. Об инциденте он сообщил в полицию лично по телефону. Он объяснил свои действия несогласием с политикой, которую проводит хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов Америки из договора РСМД с Российской Федерацией.

Автор: Сергей Свазовский
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