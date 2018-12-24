Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Барселоне

Вашингтон, 24 декабря. Государственный департамент Соединенных Штатов заявил об угрозе терактов в испанском городе Барселона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По мнению американских дипломатов, под удар может попасть, в частности, улица Рамбла. Госдеп призвал соотечественников быть особенно бдительными в этом районе.

«Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места», — цитирует «Царьград».

Ранее стало известно о столкновениях, протестующих и правоохранителей в Барселоне. Газета.ru отмечает, что в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек. Более половины из них — из числа полицейских.

Также сообщалось, что Бульвар Рамбла в Барселоне после теракта превратился в огромный мемориал.