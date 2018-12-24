Страны Прибалтики сожалеют о вялом ответе Трампа на «российскую агрессию» — The Washington Examiner

Москва, 24 декабря. Американский веб-сайт политической журналистики и еженедельный журнал The Washington Examiner пишет о том, что страны Прибалтики сожалеют о вялом ответе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на «российскую агрессию».

Решение главы Белого дома о передаче Украине всего лишь десяти миллионов долларов для укрепления украинских военно-морских силу осудили официальные лица прибалтийских государств, которые побеседовали с The Washington Examiner на условиях анонимности. Данный шаг Трампа является частью пассивной политики Вашингтона, о чем заявил один из неназванных собеседников издания.

«Это недостаточно серьезно, и не только в плане денег, но и в плане реакции», — выразил мнение неназванный прибалтийский дипломат.

Как отметил другой дипломат, десять миллионов долларов не такие уж и большие деньги. Ответ Вашингтона, с точки зрения официальных лиц стран Прибалтики, оказался «невпечатляющим». В статье указывается, что власти прибалтийских стран жалуются на наличие «угрозы потенциальной агрессии со стороны России». Этим и объясняется их недовольство.

Издание поясняет, что по причине разногласий внутри США и Европы по поводу того, насколько мощно следует ответить на «атаку России на три украинских судна в Черном море», реакция Вашингтона на действия Москвы была сдержанной.

Западноевропейские державы заявили о «необходимости продолжать дипломатические усилия» с Россией, в связи с чем призыв к введению новых санкций был проигнорирован. Одновременно Трамп отказался действовать жестче, чем Евросоюз, и ограничил ответ США 10 миллионами долларов, которые были направлены на дальнейшее выстраивание военно-морского потенциала Украины.

25 ноября три корабля ВМСУ вторглись в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Нарушители опасно маневрировали, игнорируя предупреждения российских журналистов. В результате украинские моряки и сотрудники СБУ, координировавшие провокацию ВМСУ, были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии» и пожаловалась США и ЕС с призывом ввести санкции против Москвы. Как заявил президент РФ Владимир Путин, провокация украинской стороны в Керченском проливе была организована президентом Украины Петром Порошенко в преддверии выборов. Российский лидер также указал на то, что российские пограничники не могли вести себя иначе в сложившейся ситуации, иначе они бы пошли под суд.