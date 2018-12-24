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Определены самые ожидаемые автомобили 2019 года

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Определены самые ожидаемые автомобили 2019 года

Москва, 24 декабря. Специалисты портала Business Insider определили самые ожидаемые модели автомобилей в 2019 году. Список охватил в общей сложности 40 легковых машин, грузовиков и внедорожников.

Эксперты отмечают, что в будущем году увидит свет обновленная линейка седанов от Audi. Речь идет о таких моделях как A6, А7 и А8. Поклонники «немца» также получат возможность оценить обновленный внедорожник Q8 и электромобиль E-Tron.

В свою очередь, BMW вынесет на суд автолюбителей седан 3 Series, купе 8 Series и роадстер Z4. А Hyundai выпустит кроссоверы Nexo на водородном топливе.

Определены самые ожидаемые автомобили 2019 года

Ранее стало известно, что Audi представила флагманский седан А8. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось о совместном проекте Audi и Airbus по созданию летающих такси. Правительство ФРГ надеется создать такие такси в пригороде Ингольштадта, на родине Audi.

Автор: Сергей Свазовский
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