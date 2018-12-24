Клинцевич отреагировал на ситуацию с отправкой детей брянских чиновников в Турцию

Москва, 24 декабря. Член комитета обороны Совета федерации Франц Клинцевич подверг критике отправку детей брянских чиновников в турецкий город Демре. Свою позицию сенатор высказал в социальной сети Facebook.

По мнению Клинцевича, из сложившейся ситуации необходимо сделать надлежащие выводы. Он подчеркнул, что в данном случае о соблюдении правил социальной справедливости говорить не приходится.

«Тем более недопустимо, используя служебное положение, эти преимущества искусственно раздувать. Задача, напротив, состоит в том, чтобы создать максимально равные возможности для жизненного старта всех наших детей», — сказал сенатор.

Накануне губернатор Брянской области раскритиковал поездку дочери мэра города Клинцы в Турцию за счет благотворительных средств. Он заявил о недопустимости подобных поступков. Об этом писала Газета.ru.