Стало известно, жители каких российских регионов больше всего задолжали банкам

Москва, 24 декабря. Наиболее высокий уровень закредитованности населения среди регионов России в Республике Калмыкия, наименее – в Республике Крым, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Специалисты агентства РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения — отношения банковской задолженности к годовому доходу. За основу рейтинга было взято ранжирование регионов по соотношению задолженности населения перед банками к годовой заработной плате за вычетом НДФЛ на одного работающего жителя. Задолженность по банковским кредитам оценивалась на 1 ноября. Численность экономически активного населения и среднегодовая зарплата рассчитывались как средние значения за год.

Согласно результатам исследования, средний уровень закредитованности по России составляет примерно 45%, а отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате варьируется от 11% до 83%.

Республика Крым занимает первое место в рейтинге с наименьшим количеством кредитов. Севастополь находится на втором месте. Республика Ингушетия замкнула первую тройку с показателем 11,9%. Республика Дагестан с показателем 18% находится на четвертом месте, Чеченская Республика с 19,9% на пятом. Специалисты включили в первую десятку Чукотский автономный округ, Москву, Камчатский край, Сахалинскую и Магаданскую области.

В Республике Тыва, Курганской области, в Республиках Чувашия, Адыгея и Калмыкия наблюдался значительный уровень закредитованности. Так, закредитованность в Калмыкии составляет 83%, в Адыгее — 69%. Еще восемь регионов имеют долю закредитованности выше 60%.

Северные регионы лидируют по абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего. Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего. Объем задолженности составил 422 тысячи рублей. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Ненецкий автономный округ находятся на втором, третьем и четвертом местах. У них уровень задолженности на одного работающего составил 403, 361 и 329 тысяч рублей соответственно. Тюменская область замкнула пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов на одного работающего. В ней 300 тысяч рублей пришлось на ссудную задолженность в пересчете на одного работающего.

Магаданская область, Московская область, Республика Коми, Республика Тыва и Сахалинская область попали в первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного работающего жителя.