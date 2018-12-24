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«Перещеголять националистов»: в Госдуме объяснили, зачем Порошенко уравнял членов УПА с ветеранами

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«Перещеголять националистов»: в Госдуме объяснили, зачем Порошенко уравнял членов УПА с ветеранами

Москва, 24 декабря. Депутат Госдумы России Константин Затулин объяснил, зачем президент Украины Петр Порошенко уравнял членов УПА1 (Украинская повстанческая армия — запрещена в РФ) с ветеранами Великой Отечественной войны.

По словам Затулина, решение Порошенко следует рассматривать в контексте предстоящих выборов президента. Оставшись почти без союзников, глава Украины пытается снискать расположение у наиболее радикальных элементов.

«Порошенко, не имея собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии, для того чтобы выдать себя за идейного», — пояснил российский парламентарий.

Ранее Петр Порошенко подписал изменения в закон «О статусе ветеранов», согласно которому ветераны УПА получили те же социальные гарантии, что и ветераны Великой отечественной войны. Об этом писала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Свазовский
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