«Перещеголять националистов»: в Госдуме объяснили, зачем Порошенко уравнял членов УПА с ветеранами
Москва, 24 декабря. Депутат Госдумы России Константин Затулин объяснил, зачем президент Украины Петр Порошенко уравнял членов УПА1 (Украинская повстанческая армия — запрещена в РФ) с ветеранами Великой Отечественной войны.
По словам Затулина, решение Порошенко следует рассматривать в контексте предстоящих выборов президента. Оставшись почти без союзников, глава Украины пытается снискать расположение у наиболее радикальных элементов.
«Порошенко, не имея собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии, для того чтобы выдать себя за идейного», — пояснил российский парламентарий.
Ранее Петр Порошенко подписал изменения в закон «О статусе ветеранов», согласно которому ветераны УПА получили те же социальные гарантии, что и ветераны Великой отечественной войны. Об этом писала Газета.ru.
1 Организация запрещена на территории РФ.