Более 200 погибших: растет число жертв мощного цунами в Индонезии

Москва, 24 декабря. Более 220 человек стали жертвами мощного цунами, которое обрушилось на Индонезию в ночь на 23 декабря. Как сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на власти страны, число пострадавших достигло 843 человек.

На данный момент 28 человек числятся пропавшими без вести. Сотни жилых домов и несколько отелей были разрушены. В Зондском проливе между островами Ява и Суматра были зафиксированы трехметровые волны. Вероятно, извержение вулкана Анак-Кракатау послужило причиной их возникновения, сообщает издание Deita.ru.

В настоящее время власти не исключают, что число жертв стихии может увеличиться, потому как данные по некоторым районам еще не поступали.

Как сообщает KP.Ru, россиян среди погибших и пострадавших нет. Российские туристы, если летят в Индонезию, чаще всего выбирают остров Бали — а его ЧП не коснулось.