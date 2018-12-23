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В Клинцах рассказали, почему дочь мэра бесплатно отдохнула в Турции

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В Клинцах рассказали, почему дочь мэра бесплатно отдохнула в Турции

Клинцы, 23 декабря. Глава администрации города Клинцы Александр Морозов рассказал, почему дочь мэра и бесплатно отдохнула в Турции.

По словам Морозова, информация об этой поездке подавалась в СМИ «не совсем достоверно». Он отметил, что в период с 20 по 27 марта в турецком городе-побратиме Демре состоялись мероприятия, посвященные памяти российского дипломата Андрея Карлова.

«Было письмо от фонда, что просим вас предоставить делегацию в составе 50 юнармейцев»,  — пояснил Морозов.

Чиновник уточнил, что в состав делегации должен был присутствовать представитель местного самоуправления. Он подтвердил, что дочь мэра действительно побывала в Турции.

«Она человек заслуженный, спортсмен, неоднократный победитель областных и муниципальных соревнований»,  — заключил представитель городской администрации.

Ранее за детей чиновников, побывавших в Клинцах, вступилась вдова Андрея Карлова. Об этом сообщала газета «Известия».

Автор: Сергей Свазовский
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