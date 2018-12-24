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Эрдоган рассказал, о чем говорил с Трампом по телефону

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Эрдоган рассказал, о чем говорил с Трампом по телефону

Анкара, 24 декабря. Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал об «очень продуктивном телефонном разговоре» с американским коллегой Дональдом Трампом. В своем микроблоге в Twitter он написал, что была достигнута договоренность о более тесной координации по ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Как отметил Эрдоган, в ходе разговора он сошелся с Трампом во мнении относительно расширения координации Турции и США по разным направлениям, от двусторонних торговых отношений до ситуации в Сирии. Турецкий лидер выразил надежду, что состоявшиеся переговоры принесут благо для Турции и всего региона.

Источник в администрации Эрдогана сообщил журналистам, что во время переговоров с президентом США турецкий лидер выразил удовлетворение последними шагами американских коллег. Эрдоган также заявил о готовности Анкары поддержать Штаты в процессе вывода американских войск из САР с целью избежания «вакуума власти» в регионе в этот период.

Автор: Тимур Румянцев
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