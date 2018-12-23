Медведев выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами

Москва, 23 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев принес соболезнования премьер-министру Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами цунами на побережье Зондского пролива. Об этом сообщается на сайте кабинета министра России.

Медведев выразил соболезнования о имени российского правительства и лично от себя. В связи с трагедией он направил индонезийскому коллеге телеграмму.

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного цунами на побережье Зондского пролива, вызванного извержением вулкана Кракатау», — указывается в послании.

Ранее газета «Известия» сообщала, что число жертв цунами в Индонезии достигло 222 человек. Травмы получили 843 человека. Кроме того, 28 человек считаются пропавшими без вести.