Дамаск, 23 декабря. Военнослужащие сирийских правительственных войск обнаружили ракеты от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW производства Соединенных Штатов Америки в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики.

Солдаты также обнаружили боеприпасы, пулеметы и снаряжение, изготовленные в Израиле. Сухопутные войска армии САР точечно обстреливают террористов у населенного пункта Хасрая провинции Мхарде Сирийской Арабской Республики, — напоминает «Красная весна».

Силы САА реагируют на атаки по своим позициям и обстрелы жилых кварталов, к которым прибегают террористы.

Ранее стало известно, что незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что силам САА удалось освободить из плена боевиков десять мирных жителей.