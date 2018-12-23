Сирия: военные САА нашли у боевиков американские ракеты от ПТРК TOW
Дамаск, 23 декабря. Военнослужащие сирийских правительственных войск обнаружили ракеты от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW производства Соединенных Штатов Америки в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики.
Солдаты также обнаружили боеприпасы, пулеметы и снаряжение, изготовленные в Израиле. Сухопутные войска армии САР точечно обстреливают террористов у населенного пункта Хасрая провинции Мхарде Сирийской Арабской Республики, — напоминает «Красная весна».
Силы САА реагируют на атаки по своим позициям и обстрелы жилых кварталов, к которым прибегают террористы.
Ранее стало известно, что незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.
Также сообщалось, что силам САА удалось освободить из плена боевиков десять мирных жителей.