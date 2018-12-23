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Сирия: военные САА нашли у боевиков американские ракеты от ПТРК TOW

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Сирия: военные САА нашли у боевиков американские ракеты от ПТРК TOW

Дамаск, 23 декабря. Военнослужащие сирийских правительственных войск обнаружили ракеты от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW производства Соединенных Штатов Америки в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики.

Солдаты также обнаружили боеприпасы, пулеметы и снаряжение, изготовленные в Израиле. Сухопутные войска армии САР точечно обстреливают террористов у населенного пункта Хасрая провинции Мхарде Сирийской Арабской Республики, — напоминает «Красная весна».

Силы САА реагируют на атаки по своим позициям и обстрелы жилых кварталов, к которым прибегают террористы.

Ранее стало известно, что незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что силам САА удалось освободить из плена боевиков десять мирных жителей.

Автор: Сергей Свазовский
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