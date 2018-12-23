Вашингтон, 23 декабря. Американский конгрессмен Ро Ханна признал незаконность нахождения вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Сирийской Арабской Республике. Его слова цитирует The Washington Post.

Ханна поддержал решение Белого дома о выводе войск из Сирии. Он напомнил, что Вашингтон не получал соответствующую санкцию ООН. Конгрессмен похвалил президента за проявленную смелость и готовность не идти на поводу у «ястребов» из администрации. Ханна считает, что решение Трампа «можно лишь поаплодировать».

В то же время, по его мнению, неожиданный шаг американского лидера следовало «лучше обставить дипломатически», — передает RT.

По словам политика, что Соединенным Штатом следует отказаться от практики международных интервенций, сосредоточившись на вопросах внутреннего развития. Он также заявил, что Вашингтон не должен свергать Башара Асада военным путем.

Ранее Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением Соединенных Штатов вывести войска из Сирийской Арабской Республики. По мнению французского лидера, хозяину Белого дома следовало согласовать свои действия с союзниками. Об этом писала Газета.ru.

Следует отметить, что Соединенные Штаты находились в Сирии в нарушение норм международного права: без санкции ООН или соответствующей просьбы властей Сирии. Официальный Дамаск неоднократно указывал на незаконность военного присутствия американцев в стране.

Удары международной коалиции США привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Коалиция США заявляла о 883 жертвах среди мирного населения. В экспертной среде высказывается мнение, что реальная цифра многократно выше.