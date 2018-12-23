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Морское «чудовище» с десятками щупалец напугало жителей Австралии

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Морское «чудовище» с десятками щупалец напугало жителей Австралии

Канберра, 23 декабря. Морское «чудовище» с десятками щупалец обнаружил житель города Брум Трэвис Пауэр в Австралии. Об этом сообщает Daily Express.

Мужчина рассказал, что ранее никогда в жизни не видел подобное животное. Пауэр решил сообщить о находке местным ученым.

«Сначала мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску», — добавил австралиец, которого цитирует «МИР 24».

Биологи предполагает, что необычное морское существо является актинией. Для более точной идентификации понадобятся дополнительные исследования.

Ранее Газета.ru сообщала, что на Алеутах найдены остатки морских «чудовищ». Издание уточняет, что по размерам обитатели морских глубин сопоставимы с бегемотами. Предположительный возраст останков — десять миллионов лет.

Автор: Сергей Свазовский
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