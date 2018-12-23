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Васильева рассказала, сколько времени должны тратить школьники на «домашку»

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Васильева рассказала, сколько времени школьники должны тратить на «домашку»

Москва, 23 декабря. Министр просвещения Ольга Васильева коснулась вопроса содержания и объема домашнего задания для российских школьников. По ее словам, это ответственность конкретного педагога и конкретной образовательной организации.

На деловом завтраке в «Российской газете» она рассказала, что предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована. По ее словам, первоклассникам вообще не задают домашних заданий, учащиеся второго и третьего классов не должны тратить на домашнюю работу больше полутора часов, четвероклассники и пятиклассники — не более двух. В шестых — восьмых классах допускается максимум  2,5 часа, в девятых — одиннадцатых — до 3,5 часов, отметила Васильева. Она отметила, что учителя прекрасно знают эти нормы и ориентируются на них, передает АиФ.

Автор: Тимур Румянцев
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