Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

«Я глубоко сожалею»: Макрон отреагировал на решение Трампа вывести войска из Сирии

124
0 Оставить комментарий

«Я глубоко сожалению»: Макрон отреагировал на решение Трампа вывести войска из Сирии

Париж, 23 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением Соединенных Штатов вывести войска из Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой Чада. По мнению Макрона, Вашингтон должен был координировать свои действия с союзниками.

«Что касается вопроса о наших американских союзниках, я глубоко сожалению о решении по Сирии», — сказал президент Франции.

Ранее эксперты дали оценку решению главы США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом писала Газета.ru.

Следует отметить, что американские вооруженные силы находятся в САР в нарушение норм международного права. Вашингтон не получал соответствующую санкцию ООН или приглашение правительства. Официальный Дамаск неоднократно указывал на незаконный характер пребывания США в Сирии.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.