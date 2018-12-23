«Я глубоко сожалению»: Макрон отреагировал на решение Трампа вывести войска из Сирии

Париж, 23 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением Соединенных Штатов вывести войска из Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой Чада. По мнению Макрона, Вашингтон должен был координировать свои действия с союзниками.

«Что касается вопроса о наших американских союзниках, я глубоко сожалению о решении по Сирии», — сказал президент Франции.

Ранее эксперты дали оценку решению главы США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом писала Газета.ru.

Следует отметить, что американские вооруженные силы находятся в САР в нарушение норм международного права. Вашингтон не получал соответствующую санкцию ООН или приглашение правительства. Официальный Дамаск неоднократно указывал на незаконный характер пребывания США в Сирии.