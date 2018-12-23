Виктор Салтыков рассказал, как «маленькая девочка» не пустила его на Украину

Москва, 23 декабря. Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину. По словам самого артиста, в Киеве такое решение обосновали якобы отсутствием у него денежных средств. Теперь Салтыков намерен подать в суд на украинские власти.

Как отметил певец, только за 2018 год он посещал Украину четыре раза. Однако три дня назад, 20 декабря его не пустили в Киев. Салтыков был вынужден сидеть десять часов в аэропорту, ожидая ближайшего рейса, сообщает издание News.ru.

«Я немалобюджетный человек, у меня есть средства, — сообщил артист в Instagram. — Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью — нарушение прав человека».

Салтыков подчеркнул, что придаст огласке данную ситуацию и не собирается оставлять дело так просто, передает Пятый канал.

По словам представителя певца, в тот день всех, кто прилетел с российскими паспортами, а это было около 20 человек, в Киев не пустили, передает РИА Новости.

Как сообщала ранее «Газета.ру», солиста Большого театра Андрея Меркурьева не пустили на Украину.