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Сирия: более 19 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

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Сирия: более 19 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Москва, 23 декабря. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике была обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного морского «Баниас» и одного воздушного «Дювали». Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 22 декабря 2018 года возвратилось 209 257 человек.

Кроме того, в САР продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований, в рамках реализации указа сирийского президента Башара Асада. Так, на данный момент было амнистировано 19 тысяч 68 человек.

 

Автор: Алексей Громов
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