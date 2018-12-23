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Сирия: российские военные передали гумпомощь жителям провинции Дейр-эз-Зор и города Алеппо

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Сирия: российские военные передали гумпомощь жителям провинции Дейр-эз-Зор и города Алеппо

Москва, 23 декабря. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республики за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию в населенном пункте провинции Дейр-эз-Зор, о чем сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Согласно приведенным данным, российские офицеры выдали мирным жителям 500 продовольственных наборов. Вместе с этим представители Центра оказали адресную благотворительную помощь жителям города Алеппо. Семьи погибших военных армии САР получили от РФ 15 продовольственных наборов.

Автор: Алексей Громов
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