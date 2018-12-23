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Сирия: боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли районы Хамы, Алеппо и Латакии

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Сирия: боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли районы Хамы, Алеппо и Латакии

Москва, 23 декабря. Боевики в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб в течение суток обстреляли несколько населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия, а также несколько районов и окраины на юго-западе города Алеппо. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Сергей Соломатин.

«В зоне деконфликтации вблизи города Телль-Рифъат зафиксирован обстрел боевиками населенного пункта Тапе-Куде провинции Алеппо», — приводит заявление Соломатина Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что в провинции Идлиб был убит один из главарей террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», которую возглавляет террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Катерина Михайлиди
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