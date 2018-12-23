У проходной рудоуправления «Уралкалия» организовали место памяти погибших шахтеров

Пермь, 23 декабря. Проходная Соликамского рудоуправления-1 ПАО «Уралкалия» стала местом памяти погибших во время пожара в шахте горняков. Напротив проходной было организовано место, куда можно принести цветы, чтобы почтить память жертв трагедии.

Напомним, пожар в шахте начался днем 22 декабря. Восемь шахтеров смогли подняться на поверхность, еще девять казались заблокированы. Потушить пожар удалось лишь спустя сутки. на данный момент тела всех погибших подняты на поверхность.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, причиной пожара стало возгорание монтажной пены. Личности всех жертв трагедии установлены. По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело, ведется следствие.