Крупнейший в мире новогодний шар установили в Дубае

الكثير من الفرح والإحتفالات مع فعالية ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز حتى 28 ديسمبر في دبي مول. انضموا إلينا! Slides, snowflakes, joy and a lot of festive magic. The Nutcracker and the Four Realms festive activation welcomes you every day until 28 December. Enjoy! #TDMFestive

