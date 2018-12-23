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Происшествия

У летевшего в Сочи самолета S7 отказал двигатель

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У летевшего в Сочи самолета S7 отказал двигатель

Москва, 23 декабря. Самолет авиакомпании S7, совершавший рейс из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту «Домодедово». Как сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, у авиалайнера отказал двигатель, проводится проверка.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту отказа двигателя самолета проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Самолет вернулся в аэропорт вылета вечером 23 декабря. Экстренная посадка прошла успешно.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Автор: Катерина Михайлиди
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