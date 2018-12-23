Париж, 23 декабря. Франция сохранит свое военное присутствие в Леванте после вывода войск США из Сирии, пообещал президент страны Эммануэль Макрон.

«Франция продолжит быть вовлеченной в Леванте. Сегодня там есть военное присутствие», — заявил Макрон на пресс-конференции в Чаде.

Президент Франции также пообещал продолжить операцию «Бархан» по берьбе с терроризмом в регионе Сахель.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о разгроме ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии и выводе около двух тысяч американских военнослужащих из САР в срок от 60 до 100 дней.

20 декабря в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин напомнил США, что возглавляемая ими коалиция (в которую входят Франция, Канада, Британия и ряд других стран — прим. ФАН) находится в Сирии незаконно, поскольку ее присутствие на территории республики не было санкционировано ООН или Дамаском. ВС РФ в свою очередь помогают в борьбе с терроризмом Сирии по просьбе президента страны Бараша Асада.

Годом ранее российский лидер объявил об окончании активной фазы борьбы с боевиками и выводе из Сирии основного контингента российских войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.