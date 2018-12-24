Сирия, 24 декабря. Турецкий военный конвой пересек сирийскую границу на северо-востоке Алеппо. ВВС коалиции возобновили авианалеты в провинции Дейр-эз-Зор. РФ предоставила САА оборудование для форсирования Евфрата на юго-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к форсированию Евфрата на юго-востоке Дейр-эз-Зора; отразили атаку исламистов на юго-востоке Идлиба; обнаружили хранилище с оружием боевиков в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»1: продолжает столкновения с курдами в «Хаджинском кармане» на юго-востоке САР; потеряло одного из полевых командиров в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): стягивает силы к городу Джараблус на севере Алеппо; предотвратила взрыв в Аль-Бабе в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подозревается в организации взрыва в провинции Идлиб; лишилась одного из высокопоставленных лидеров в результате нападения неизвестных юго-восточнее Идлиба.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): предприняла попытку атаки позиций САА на северо-западе Хамы.

Курды: подверглись обстрелам ССА в Тель-Рифате к северо-западу от Алеппо.

Международная коалиция: возобновила авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: перешли сирийско-турецкую границу на северо-востоке провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки Анкара начала перебрасывать дополнительные силы к границе с Сирией. Как передавало новостное агентство Al Masdar News, порядка ста транспортных средств были направлены в приграничные районы САР восточнее Евфрата. В то же время союзные Турции отряды вооруженной оппозиции передислоцировали подкрепление к городу Джараблус, расположенному на линии соприкосновения сил с курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Алеппо. Местные активисты заявляли, что первоочередной целью «Сирийской свободной армии» (ССА) является город Манбидж, который курды уже согласились передать под контроль Сирийской арабской армии (САА) в обмен на амнистию и предоставление самоуправления. Согласно данным Twitter-канала (IvanSidorenko1), несколько бывших позиций «Демократических сил Сирии»**** (SDF) уже были переданы войскам САР.

Столкновения между курдами и протурецкими исламистами продолжились в районе Тель-Рифата на северо-западе от административного центра провинции, передавал военный источник в Twitter (op_shield). Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Во второй половине дня радикалам «свободной армии» удалось предотвратить взрыв в городе Аль-Баб, обезвредив СВУ, заложенное вблизи рынка Аль-Халь Аль-Джадид. Предполагалось, что взрыв пытались организовать члены Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность в провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части региона вновь продолжились авианалеты ВВС международной коалиции. По информации агентства новостей Al Masdar News, боевые вылеты были проведены авиацией Великобритании. Кроме того, британское министерство обороны заявило о том, что силы Соединенного Королевства продолжат оказывать поддержку курдским отрядам, противостоящим «Исламскому государству». В результате боевых вылетов был уничтожен один из полевых командиров террористической группировки, о чем заявлял медиапортал Euphrates Post.

В течение дня разворачивались ожесточенные столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и джихадистами ИГ1 недалеко от населенных пунктов Абу Аль-Хатыр и Абу Хасан. К вечеру стало известно, что курдам удалось занять ряд позиций на подступах к Абу Хасану.

В свою очередь правительственные войска также приступили к подготовке к наступлению в «Хаджинском кармане». Как передавал военный источник в сети Twitter (VivaRevolt), для форсирования Евфрата к Абу Кемалю были направлены катера и понтонные мосты, предоставленные РФ.

Произошел взрыв на окраине города Бокрус Тахтани в районе Меядина, передавал интернет-портала Step News Agency. Что стало причиной инцидента, до сих пор неизвестно. Предполагается, что бомба была установлена террористами ИГ еще во время оккупации данных территорий.

Провинция Идлиб

Очередная попытка нападения исламистов произошла на юго-западе региона недалеко от города Абу-Духур, в окрестностях которого находится гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц, вынужденных проживать на оккупированных боевиками территориях. Twitter-канал (IvanSidorenko1) передавал, что радикалы были замечены прежде, чем успели приблизиться к позициям Сирийской арабской армии (САА), вследствие чего атака была отражена. Таким образом, боевики не прекращают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне.

В минувшие сутки произошел взрыв на севере Идлиба вблизи населенного пункта Турманин. Как сообщал медиапортал Jisr TV, некоторые активисты возлагали ответственность за случившееся на джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Напомним, «Джебхат Ан-Нусра»1*** нередко вступает в столкновения с протурецкими формированиями, которые контролируют город. В свою очередь «Тахрир Аш-Шам» лишилась одного из своих высокопоставленных членов в результате нападения неизвестных к юго-востоку от административного центра провинции у поселения Лоф, передавал новостной портал Masar Press Agency.

Вечером появилась информация о том, что двое сирийцев, пытавшихся бежать с оккупированных боевиками территорий Идлиба в Турцию, были убиты сотрудниками турецкой пограничной службы. Об этом заявлял Twitter-канал (jisrtv).

Провинция Хама

В северной части провинции на протяжении всего дня фиксировались стычки между правительственными подразделениями и силами незаконных вооруженных формирований. В первой половине дня исламисты запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» попытались пробраться на позиции Сирийской арабской армии (САА), однако были обнаружены и понесли потери в живой силе в районе населенного пункта Аз-Зияра. Позднее противники возобновили взаимные обстрелы в долине Аль-Габ. Также САА вела перестрелки с силами «Джейш Аль-Иззы» недалеко от городов Аль-Латамина, Хасрайя и Мурек.

Провинция Хасака

В северном городе провинции — Камышлы — в минувшие сутки вновь состоялись митинги населения против вторжения Турции на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). Как передавали Twitter-каналы (Ozkok_) и (SyriawatanNews), жители устроили шествия с сирийскими флагами, скандируя антитурецкие лозунги.

Между тем южнее административного центра региона было обнаружено тело женщины, убитой неизвестными. Труп был найден вблизи населенного пункта Аш-Шамсани. Никакой официальной информации о предполагаемых преступниках пока не поступало. В свою очередь местные активисты сообщали, что к убийству мирной жительницы могут иметь отношение курдские радикалы, которые ранее были уличены в проведении пыток над гражданскими лицами, бездоказательно обвиненными в связях с ИГИЛ1.

Провинция Эль-Кунейтра

Военный источник в сети Twitter (SyriawatanNews) сообщает о том, что в ходе обследования северных районов провинции Эль-Кунейтра было найдено крупное хранилище с оружием и боеприпасами, принадлежавшее боевикам вооруженной оппозиции. Отмечалось, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) конфисковали несколько ящиков с патронами, ракеты TOW, РПГ, пулеметы, артиллерийские снаряды и автоматы. Напомним, территории Юго-западной Сирии перешли под контроль правительственных подразделений в июле в результате военной операции «Базальт», проводимой при поддержке ВКС РФ и проасадовских ополченческих отрядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)