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Сирия итоги за сутки на 24 декабря 06.00: военный конвой Турции прибыл к Манбиджу, вылеты коалиции в Дейр-эз-Зоре

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Армия Турции

Сирия, 24 декабря. Турецкий военный конвой пересек сирийскую границу на северо-востоке Алеппо. ВВС коалиции возобновили авианалеты в провинции Дейр-эз-Зор. РФ предоставила САА оборудование для форсирования Евфрата на юго-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к форсированию Евфрата на юго-востоке Дейр-эз-Зора; отразили атаку исламистов на юго-востоке Идлиба; обнаружили хранилище с оружием боевиков в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»1: продолжает столкновения с курдами в «Хаджинском кармане» на юго-востоке САР; потеряло одного из полевых командиров в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): стягивает силы к городу Джараблус на севере Алеппо; предотвратила взрыв в Аль-Бабе в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подозревается в организации взрыва в провинции Идлиб; лишилась одного из высокопоставленных лидеров в результате нападения неизвестных юго-восточнее Идлиба.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): предприняла попытку атаки позиций САА на северо-западе Хамы.

Курды: подверглись обстрелам ССА в Тель-Рифате к северо-западу от Алеппо.

Международная коалиция: возобновила авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: перешли сирийско-турецкую границу на северо-востоке провинции Алеппо.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

В минувшие сутки Анкара начала перебрасывать дополнительные силы к границе с Сирией. Как передавало новостное агентство Al Masdar News, порядка ста транспортных средств были направлены в приграничные районы САР восточнее Евфрата. В то же время союзные Турции отряды вооруженной оппозиции передислоцировали подкрепление к городу Джараблус, расположенному на линии соприкосновения сил с курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Алеппо. Местные активисты заявляли, что первоочередной целью «Сирийской свободной армии» (ССА) является город Манбидж, который курды уже согласились передать под контроль Сирийской арабской армии (САА) в обмен на амнистию и предоставление самоуправления. Согласно данным Twitter-канала (IvanSidorenko1), несколько бывших позиций «Демократических сил Сирии»**** (SDF) уже были переданы войскам САР.

Столкновения между курдами и протурецкими исламистами продолжились в районе Тель-Рифата на северо-западе от административного центра провинции, передавал военный источник в Twitter (op_shield). Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Во второй половине дня радикалам «свободной армии» удалось предотвратить взрыв в городе Аль-Баб, обезвредив СВУ, заложенное вблизи рынка Аль-Халь Аль-Джадид. Предполагалось, что взрыв пытались организовать члены Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность в провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части региона вновь продолжились авианалеты ВВС международной коалиции. По информации агентства новостей Al Masdar News, боевые вылеты были проведены авиацией Великобритании. Кроме того, британское министерство обороны заявило о том, что силы Соединенного Королевства продолжат оказывать поддержку курдским отрядам, противостоящим «Исламскому государству». В результате боевых вылетов был уничтожен один из полевых командиров террористической группировки, о чем заявлял медиапортал Euphrates Post.

В течение дня разворачивались ожесточенные столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и джихадистами ИГ1 недалеко от населенных пунктов Абу Аль-Хатыр и Абу Хасан. К вечеру стало известно, что курдам удалось занять ряд позиций на подступах к Абу Хасану.

В свою очередь правительственные войска также приступили к подготовке к наступлению в «Хаджинском кармане». Как передавал военный источник в сети Twitter (VivaRevolt), для форсирования Евфрата к Абу Кемалю были направлены катера и понтонные мосты, предоставленные РФ.

Произошел взрыв на окраине города Бокрус Тахтани в районе Меядина, передавал интернет-портала Step News Agency. Что стало причиной инцидента, до сих пор неизвестно. Предполагается, что бомба была установлена террористами ИГ еще во время оккупации данных территорий.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Очередная попытка нападения исламистов произошла на юго-западе региона недалеко от города Абу-Духур, в окрестностях которого находится гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц, вынужденных проживать на оккупированных боевиками территориях. Twitter-канал (IvanSidorenko1) передавал, что радикалы были замечены прежде, чем успели приблизиться к позициям Сирийской арабской армии (САА), вследствие чего атака была отражена. Таким образом, боевики не прекращают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне.

В минувшие сутки произошел взрыв на севере Идлиба вблизи населенного пункта Турманин. Как сообщал медиапортал Jisr TV, некоторые активисты возлагали ответственность за случившееся на джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Напомним, «Джебхат Ан-Нусра»1*** нередко вступает в столкновения с протурецкими формированиями, которые контролируют город. В свою очередь «Тахрир Аш-Шам» лишилась одного из своих высокопоставленных членов в результате нападения неизвестных к юго-востоку от административного центра провинции у поселения Лоф, передавал новостной портал Masar Press Agency.

Вечером появилась информация о том, что двое сирийцев, пытавшихся бежать с оккупированных боевиками территорий Идлиба в Турцию, были убиты сотрудниками турецкой пограничной службы. Об этом заявлял Twitter-канал (jisrtv).

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

В северной части провинции на протяжении всего дня фиксировались стычки между правительственными подразделениями и силами незаконных вооруженных формирований. В первой половине дня исламисты запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» попытались пробраться на позиции Сирийской арабской армии (САА), однако были обнаружены и понесли потери в живой силе в районе населенного пункта Аз-Зияра. Позднее противники возобновили взаимные обстрелы в долине Аль-Габ. Также САА вела перестрелки с силами «Джейш Аль-Иззы» недалеко от городов Аль-Латамина, Хасрайя и Мурек.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

В северном городе провинции — Камышлы — в минувшие сутки вновь состоялись митинги населения против вторжения Турции на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). Как передавали Twitter-каналы (Ozkok_) и (SyriawatanNews), жители устроили шествия с сирийскими флагами, скандируя антитурецкие лозунги.

Между тем южнее административного центра региона было обнаружено тело женщины, убитой неизвестными. Труп был найден вблизи населенного пункта Аш-Шамсани. Никакой официальной информации о предполагаемых преступниках пока не поступало. В свою очередь местные активисты сообщали, что к убийству мирной жительницы могут иметь отношение курдские радикалы, которые ранее были уличены в проведении пыток над гражданскими лицами, бездоказательно обвиненными в связях с ИГИЛ1.

Провинция Эль-Кунейтра

Карта военных действий — Эль-Кунейтра

Военный источник в сети Twitter (SyriawatanNews) сообщает о том, что в ходе обследования северных районов провинции Эль-Кунейтра было найдено крупное хранилище с оружием и боеприпасами, принадлежавшее боевикам вооруженной оппозиции. Отмечалось, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) конфисковали несколько ящиков с патронами, ракеты TOW, РПГ, пулеметы, артиллерийские снаряды и автоматы. Напомним, территории Юго-западной Сирии перешли под контроль правительственных подразделений в июле в результате военной операции «Базальт», проводимой при поддержке ВКС РФ и проасадовских ополченческих отрядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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