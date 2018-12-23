Сирия, 23 декабря. Турецкие пограничники застрелили двух мирных жителей на границе с САР в Идлибе. «Хашд Аш-Шааби» обнаружили «спящую ячейку» ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин. ИГ несет территориальные потери в «Хаджинском кармане», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят ответные удары по опорным пунктам боевиков на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: несет территориальные потери в районе города Абу Хасан на юго-востоке Дейр-эз-Зора; утверждает, что захватило агента САА в Хасаке.

«Джейш Аль-Изза»: подверглась ответным обстрелам сил САР на севере Хамы.

Курды: направили подкрепление к линии соприкосновения сил с САА к северу от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: застрелили двух мирных жителей, пытавшихся бежать на территорию Турции.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): обнаружили «спящую ячейку» ИГИЛ1 в иракской провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части Дейр-эз-Зора продолжаются интенсивные столкновения между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и отрядами «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Breizhman1983), курдским подразделениям удалось продвинуться в районе города Абу Хасан вплоть до железнодорожных путей на его окраине.

Тем временем Telegram-канал (ehaaby55) сообщает о том, что подкрепление курдов было направлено к населенному пункту Аль-Хусейния, расположенному к северу от административного центра провинции. С какой целью SDF перебросили дополнительные отряды к линии разграничения сил с Сирийской арабской армией (САА), пока не известно.

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что турецкие пограничники застрелили двух мирных жителей при попытке перебраться на территорию Турецкой Республики. О том, в какой части региона произошел инцидент, не сообщается.

Между тем на окраинах так называемого Большого Идлиба не утихают вооруженные столкновения между частями Сирийской арабской армии (САА) и силами незаконных бандформирований. Как передает в сети Telegram военный источник (ehaaby55), правительственные войска, дислоцирующиеся в районе населенного пункта Бридидж на северо-западе провинции Хама, ведут артиллерийский огонь по фортификационным сооружениям исламистов вблизи города Маарет Хумра, расположенного на юге Идлиба. Информация о нанесенном боевикам уроне пока уточняется. Напомним, в начале дня радикалы, отряды которых базируются в данном районе, попытались организовать нападение на САА в Хаме.

Провинция Хама

На севере Хамы также продолжается вооруженное противостояние между антиправительственными группировками и силами Башара Асада. По данным военного источника в сети Twitter (ehaaby55), Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по военным объектам боевиков исламистской группировки «Джейш Аль-Изза» недалеко от города Мурек. Тот же Twitter-канал заявляет об обстрелах войсками САР позиций джихадистов в районе населенного пункта Хасрайя. Напомним, территории, на которых разворачиваются перестрелки, входят в демилитаризованную зону, решение о создании которой было принято после встречи президентов РФ и Турции. Тем не менее непрекращающиеся провокационные обстрелы и вылазки исламистов вынуждают САА прибегать к ответным боевым действиям.

Провинция Хасака

Информационный портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», заявляет о том, что террористам ИГ якобы удалось взять в плен одного из агентов Сирийской арабской армии (САА), действовавшего в населенном пункте Аль-Гарб к северу от Аш-Шаддади. Правительственные источники данную информацию, тем не менее, не подтверждают. Напомним, территории Хасаки находятся под контролем курдских вооруженных формирований, однако в регионе также действуют подпольные ячейки террористической группировки, жертвами которых становятся прежде всего мирные жители, а также бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF).

Между тем в городе Камышлы все еще продолжаются демонстрации мирных жителей, выступающих против начала военной операции Турции на севере Сирии. Видеозапись, на которой запечатлены митингующие, была опубликована интернет-порталом Euphrates Post.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что в провинции Салах Эд-Дин возобновились обыски, проводимые в целях выявления и нейтрализации так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Бойцам проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» удалось обнаружить и ликвидировать двух боевиков террористической группировки, а также ранить еще трех в окрестных районах города Самарра. Кроме того, Силы народной мобилизации уничтожили убежища подпольных групп джихадистов. Напомним, несмотря на то, что об уничтожении ИГИЛ было объявлено около года назад, некоторые боевики все еще представляют угрозу для мирных жителей страны, скрываясь в пустынных районах, пещерах и подземных тоннелях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)