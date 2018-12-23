Space X запустила ракету Falcon 9 c геолокационным спутником для ВВС США

Флорида, 23 декабря. Ракета-носитель Falcon 9 компании Space X с геолокационным спутником GPS для американских военных стартовала во Флориде.

Запуск произошел в 16.51 с аэродрома на мысе Канаверал. Через три минуты после запуска произошло отделение первой ступени ракеты. Спутник GPS 3 SV01 будет работать на высоте 20,2 тысячи километров. Он предназначен для Военно-воздушных сил США.

Министр ВВС США Хизер Уилсон подчеркнула, что спутник является одним из самых мощных геолокационных аппаратов.

«Это первый спутник GPS, который может быть совмещен с работой спутниковых навигационных систем других стран», — подчеркнула Уилсон.

Напомним, что в Space X планировали осуществить запуск ракеты в субботу, 22 декабря. Однако он был отложен из-за плохих погодных условий.