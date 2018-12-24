Сирия, 24 декабря. К северу от Идлиба огнем боевиков «Джебхат ан-Нусры»1*** был убит ребенок. Полевые командиры SDF****, выстраивавшие оборону курдских группировок на севере Хасаки, переходят на сторону Турции. САА нанесла урон террористам ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон террористам ИГИЛ1 на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): наращивает боевую мощь на северо-востоке Латакии; обвинила протурецких боевиков во взрыве под Серакибом, из-за которого погибли и были ранены несколько членов «Тахрир аш-Шам»; убила ребенка к северу от Идлиба.

Курды: потеряли порядка 20 радикалов ранеными и убитыми в результате активации СВУ арабами-ополченцами в Ракке; лишились нескольких полевых командиров в Хасаке, переметнувшихся на сторону Турции; уничтожили и ранили ряд союзных Анкаре исламистов к северу от Алеппо; столкнулись с активизацией протестов жителей во многих городах на севере САР.

Провинция Латакия

В горной местности на северо-востоке провинции Латакия была зафиксирована активность радикальных исламистских группировок, продолжающих наращивать свою военную мощь на этом направлении, несмотря на действие режима перемирия. По информации Facebook-канала Lattakia News Network, переброска боевых средств и перемещения террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ) были замечены в окрестностях города Кабана, а также в предместьях близлежащего населенного пункта Сирмания на территории соседней провинции Хама.

Провинция Алеппо

К северу от Алеппо продолжают свою диверсионную деятельность в рамках операции «Гнев оливок» курдские Отряды народной самообороны (YPG). Так, согласно сведениям связанного с курдами новостного портала Hawar, радикалы YPG, дислоцирующиеся в районе поселения Айн Дакна, совершили нападение на опорный пункт протурецких исламистских бандформирований на окраине соседнего населенного пункта Марааназ. В ходе столкновений были убиты и ранены несколько боевиков, подконтрольных Анкаре. Более точные сведения о масштабе нанесенного курдами урона пока выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бандгруппы «Исламского государства»1, засевшие в городе Аш-Шаафа в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, вновь открыли огонь по противоположному — западному — берегу реки Евфрата, занимаемому подразделениями Сирийской арабской армии (САА). Удары наносились преимущественно из минометов, однако, как передает в Twitter (@C_Military1) военный источник, в рядах правительственных сил обошлось без потерь. Чуть позже войска САР начали вести ответные обстрелы по объектам джихадистов на восточном побережье. Сообщается, что отряды ИГИЛ понесли существенные потери, подробности еще уточняются.

Провинция Идлиб

Главари «Джебхат ан-Нусры» обвинили протурецкие отряды «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир» в проведении взрыва недалеко от деревни Афис, расположенной в северных предместьях Серакиба к востоку от Идлиба. Согласно сведениям Twitter-канала (@QalaatAlMudiq), из-за заложенного в районе СВУ погибли и получили ранения несколько джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам». Местные активисты в связи с этим ожидают новой активизации боев «Нусры» и протурецких исламистов в регионе.

Террористы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по автобусу с мирными жителями после того, как водитель отказался остановиться на КПП боевиков на окраине города Маарет Мисрин к северу от административного центра провинции, сообщает Zaman. В результате был убит ребенок. Эти сведения о жертвах среди гражданских лиц, однако, могут быть неокончательными.

Провинция Ракка

Местные арабские группировки, выступающие против курдской оккупации на северо-востоке Сирии, подорвали СВУ вблизи блокпоста «Демократических сил» в Ракке, из-за чего погибли и были ранены около 20 радикалов SDF, передает местный новостной канал в Twitter (@Raqqa_SL). Тем временем курды продолжают аресты лиц арабского происхождения, якобы причастных к нападениям на их позиции. Согласно данным информационного ресурса в сети микроблогов, несколько человек были задержаны в административном центре, а также в городе Рас Аль-Айн на севере соседней Хасаки.

Провинция Хасака

Главари курдских бандгрупп, опасаясь начала наступления турков, сосредоточили усилия на укреплении позиций на окраинах захваченных приграничных городов в северной части Сирии, в том числе в Рас Аль-Айне, передает информагентство Anadolu. Вместе с тем в этом районе фиксируется рост случаев дезертирства из «Демократических сил». На турецкую сторону уже перешли несколько полевых командиров SDF, которые участвовали в укреплении обороны в предместьях данного города к северу от Хасаки и которые также располагают другой стратегически значимой информацией о планах курдских радикалов.

Портал Al Watan сообщает о новой волне антикурдских протестов населения Северо-восточной Сирии, приуроченных к началу вывода американских войск из САР. Наиболее крупные демонстрации прошли в Хасаке, Камышлы, а также в Ракке и Ат-Табке, находящихся в соседней провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)