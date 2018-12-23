Стал известен доход брянского чиновника, отправившего ребенка на отдых за счет благотворителей

Москва, 23 декабря. Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший своего ребенка на отдых в Турцию, за счет фонда имени Андрея Карлова заработал за год больше 66 миллионов рублей. Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на сайт городской администрации.

Так, мужчина задекларировал один легковой автомобиль, восемь грузовых автомобилей, квартиру, девять индивидуальных участков и три дома. Его доход составил более 66 миллионов рублей, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, что фонд имени Андрея Карлова организовал благотворительную поездку для детей в Турцию. Однако выяснилось, что в поездку отправились десять детей чиновников Брянской области, об этом сообщали российские СМИ.

Глава региона Александр Богомаз заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что примет решение по главе администрации города Клинцы Олегу Шкуратову. Богомаз подчеркнул, что чиновник не должен был отправлять своего ребенка на отдых за счет благотворителей.