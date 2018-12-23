Трамп назвал имя и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года

Вашингтон, 23 декабря. Исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года станет замминистра обороны США Патрик Шанахан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года», — сообщил Трамп в Twitter.

Американский лидер отметил большой опыт Шанахана в Пентагоне, а также в компании Boeing.

На этой неделе стало известно, что действующий министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года. Он заявил, что покидает свой пост из-за разногласий с американским лидером. Свое решение Мэттис в письме главе США мотивировал тем, что Трампу нужен подчиненный, взгляды которого больше бы совпадали с его собственными.

По мнению экспертов, ключевую роль в отставке главы Пентагона сыграло решение американского президента о выводе войск США из Сирии.

По данным СМИ, Мэттис удержал Трампа от резких движений во внешней политике, в том числе эскалации на Корейском полуострове и удара по Сирии. В Кремле, комментируя отставку Мэттиса, заявили, что «гадать, кто президента Трампа от чего удержал, — это удел политологов и дело весьма неблагодарное».



