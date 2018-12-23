Сирия: Трамп заявил, что обсудил с Эрдоганом «медленный и скоординированный» вывод войск США

Вашингтон, 23 декабря. «Медленный и высокоскоординированный» вывод войск США из Сирии обсуждался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Только что провел продолжительную и продуктивную телефонную беседу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), нашу вовлеченность в Сирии, а также медленный и четко скоординированный вывод оттуда американских военных. После долгих лет мы возвращаемся домой», — сообщил Трамп в Twitter.

Американский лидер добавил, что стороны также обсуждали значительное расширение торговли между Турцией и США.

О решении вывести американские войска из Турции президент США объявил 19 декабря. Трамп заявил, что победа над ИГ1 одержана. Порядка 2000 военных США покинут Сирию в срок от 60 до 200 дней.

Значительная часть российского контингента была выведена из Сирии годом ранее по приказу президента РФ Владимира Путина, который объявил об окончании активной фазы в борьбе с терроризмом. Напомним, что российские военные помогали армии Сирии в борьбе с экстремистскими группировками с сентября 2015 года по просьбе президента республики Башара Асада. Возглавляемая США американская коалиция в свою очередь находится в стране незаконно, о чем президент РФ Владимир Путин напомнил американским коллегам в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 20 декабря.

Ранее The New York Times сообщала, что глава Пентагона Джеймс Мэттис пытался отговорить Трампа от вывода войск США из Сирии. По предварительным данным, это и стало причиной решения Мэттиса об отставке.

1 Организация запрещена на территории РФ.