Глава МЧС России и постпред президента РФ в ПФО выразили соболезнования семья погибших в Соликамске

Москва, 23 декабря. Глава МЧС России Евгений Зиничев, а также полномочный представитель президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров выразили соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Соликамске.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что глава ведомства Евгений Зиничев выразил соболезнования родственникам погибших строителей, передают РИА Новости.

Полпред президента в ЦФО также выразил соболезнования семьям погибших.

«Выражаю глубокие соболезнования и прошу передать слова искреннего сочувствия семьям, родным и коллегам погибших при пожаре на шахте в Соликамске», — сообщает сайт правительства Пермского края.

Он подчеркнул, что никто из родственников не останется без внимания и поддержки. По его словам, среди погибших есть жители Краснодарского и Пермского края, а также республики Башкортостан.

«Три региона сегодня объединила общая боль. Скорблю вместе с вами», — говорится в письме Комарова.

Напомним, 22 декабря на шахте предприятия «Уралкалий» произошел пожар во время выполнения строительных работ. Восемь рабочих сумели выйти на поверхность, девять — погибли. По предварительным данным, возгорание произошло на глубине 362 метров. К настоящему моменту спасатели подняли на поверхность тело восьмого погибшего. Под землей остается тело еще одного строителя.

Возбуждено уголовное дело. Расследование трагедии взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.