Уничтожение канадской БМП LAV-25 залпом советской ПТУР попало на видео

Сана, 23 декабря. В Сети появилось видео уничтожения боевой машины LAV-25 бригады Национальной гвардии Саудовской Аравии из советской ПТУР в Йемене.

На видеозаписи боевая машина пехоты обстреливала позиции постанцев-хуситов, которые смогли подорвать БМП с помощью советской ПТУР или ее устаревшей модели «Фагот».

На кадрах видно, что снаряд попал в переднюю, часть боевой машины, а затем произошел взрыв. Перед этим от нее сумели отбежать несколько человек.

Отметим, что LAV-25 были разработаны канадской компанией General Dynamics Land Systems для морских пехотинцев США.Военные Саудовской Аравии используют более 600 боевых машин LAV-25, а также различные модификации, которые построены на их базе.

Ранее стало известно, что страны НАТО продолжают использовать российское оружие. Об этом написал журнал Strategic Culture. Журналисты выяснили, что бывшие члены Варшавского договора: Польша, Болгария, Румыния, Венгрия и Чехия были обязаны избавить от советского оружия при вступления в НАТО. Однако многие из этих стране не могли заменить советское и российское оружие на другие аналоги.

Как пишут журналисты, польские военные продолжают использовать реактивные системы залпового огня «Град», штурмовики Су-22М4, истребители МиГ-29, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Также советские танки Т-72 используются в Венгрии, Румынии, Словении, Болгарии и Чехии. Как пишет Strategic Culture, на вооружении армии Греции стоит 500 российских БМП-1, закупленных у Германии, а турецкая армия имеет на вооружении российское стрелковое оружие, бронетранспортеры БТР-80, а также вертолеты Ми-17.

Журналисты подчеркивают, что этим странам сложно будет оказать от российского вооружения, поскольку оно отличается простотой в эксплуатации, надежностью, а также низкими ценами на обслуживание.