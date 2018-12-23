Сирия под защитой С-300 и без США: как Израиль собирается продолжать операции против Ирана в САР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время заседания кабинета министров, что вооруженные силы еврейского государства продолжат операции против проиранских сил на территории Сирии после ухода США. Но о каких именно операциях говорит израильский лидер, если после открытия поставок комплексов С-300 в САР возможности Тель-Авива в арабской республике и так были существенно ограничены? Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Более того, лидер Израиля даже не исключил наращивания активности действий, направленных на подавление влияния Тегерана в регионе.

«Мы продолжим работать против попыток Ирана закрепиться в Сирии в военном отношении, и, если это будет необходимо, мы даже расширим наши операции», — пообещал Биньямин Нетаньяху.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно осуществляла акты агрессии в отношении Сирии, нанося авиаудары по ее территории. Притом бомбардировкам иногда подвергались не только объекты проиранских подразделений, но и позиции Сирийской арабской армии (САА), а также гражданская инфраструктура районов САР. В результате очередной провокации израильских ВВС в сентябре этого года был сбит самолет-разведчик ВКС РФ Ил-20.

Ответом российской стороны стало открытие поставок Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, которые фактически закрыли небо арабской республики для авиации ЦАХАЛ. Что же в таком случае означают слова Нетаньяху?

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, лидеру еврейского государства просто нужно было как-то отреагировать на ключевой поворот в сирийских событиях, который может принципиально изменить расстановку сил на Ближнем Востоке. В интервью ФАН эксперт выразил мнение, что данное заявление Нетаньяху — всего лишь бравада, тогда как уход США на самом деле является крайне негативным фактором для Тель-Авива, способным только усугубить его нынешнюю беспомощность.

«Сейчас активно обсуждается, что будут делать союзники Соединенных Штатов — прежде всего Израиль и курдские группировки — если Вашингтон все-таки свернет свою кампанию в САР. В немецкой прессе даже, например, появилась статья, в которой подводится итог, что США предали интересы Тель-Авива своим решением. Соответственно, именно эта информационная волна стала причиной реакции Нетаньяху, который, конечно, постарался развеять негатив и подбодрить своих сограждан, заявив, будто позиции Израиля как никогда сильны. Но, бесспорно, он лишь выдает желаемое за действительное», — уверен наш собеседник.

Теперь вслед за новой системой противовоздушной обороны САР удар по роли еврейского государства в регионе нанесут их союзники-американцы, без присутствия которых израильтяне будут еще больше скованы военно-политическими рамками.

«В случае если США действительно выведут войска из Сирии, то, конечно, положение Тель-Авива значительно ухудшится, так как не секрет, что именно Вашингтон является основой развития Израиля и в военной, и в экономической сфере. Поэтому израильтяне всегда опирались на американскую помощь во всех областях и чувствовали себя достаточно комфортно. В условиях же отсутствия войск Соединенных Штатов в регионе еврейское государство, конечно, столкнется с новыми и совершенно иными реалиями, в которых оно уже не будет чувствовать себя так же вольготно», — заметил политолог.

Для того чтобы удержаться наплаву и приспособиться к другим условиям, Израилю необходимо сменить свой агрессивный тон в отношении своих арабских соседей, а также постараться сблизиться с РФ.