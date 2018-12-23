Проект нового «Запорожца» представили на Украине

Киев, 23 декабря. Украинский дизайнер Роман Прядько представил современный дизайн «горбатого» «Запорожца». Мужчина назвал дизайнерский проект ZAZ-965 NewEra.

Дизайнер попытался совместить старые черты легендарной модели с современным дизайном. Так, в задней части кузова остались вентиляционные отверстия, прозванные «жабрами». Однако если раньше они были нужны для охлаждения двигателя, то теперь по задумке дизайнера «жабры» могли бы иметь стилистическую функцию.

Прядько подчеркивает, что у ZAZ-965 двигатель должен располагаться в передней части автомобиля. Также задняя часть автомобиля в новом дизайне напоминает купэ, сообщает «Российская газета».

Дизайнер планирует заинтересовать нынешних владельцев Запорожского автозавода, на котором сейчас выпускаются только автобусы.

Напомним, ЗАЗ-365 выпускался с 1960 по 1969 год.