Отправившая детей на отдых в Турцию чиновница из Брянской области уволилась

Брянск, 23 декабря. Глава администрации города Клинцы Брянской области Александр Морозов сообщил, что замглавы горадминистрации по соцвопросам, которая занималась отправкой детей на отдых в Турцию, уволилась.

По словам Морозова, проводилась прокурорская проверка. В адрес главы администрации поступило представление, после которого начальник отдела образования получил выговор, а чиновница, курировавшая формирование группы детей, покинула свой пост, пишет ТАСС.

Отмечается, что проверка была весной текущего года, сразу после мартовской поездки детей чиновников на отдых. Инцидент прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он раскритиковал отправку детей госслужащих за счет благотворительного фонда имени Андрея Карлова.

При этом Богомаз отметил, что в числе отдохнуших в Турции были десять детей чиновников невысокого ранга. Однако глава администрации Клинцов не должен был отправлять свою дочь, считает Богомаз.