Тела семи из девяти погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность — МЧС

Соликамск, 23 декабря. Спасатели подняли на поверхность тела семи погибших рабочих из шахты в Соликамске. Об этом заявили российским журналистам в пресс-службе МЧС.

«На поверхность подняли тело седьмого погибшего», — рассказал представитель МЧС журналистам.

Отметим, что к настоящему момент всего поднято семь тел погибших. В МЧС подчеркнули, что тела планируют доставить в отделение судебно-медицинской экспертизы в Соликамске. В шахте находятся тела еще двоих погибших.

В пресс-службе МЧС также рассказали, что экстренные службы продолжают откачку грунтовых вод, которые постоянно пребывают. В настоящий момент на месте трагедии работает 40 единиц техники, а также 160 человек. Также стало известно, что пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на шахте.

Напомним, 22 декабря в штоке шахты предприятия «Уралкалий» в Соликамске начался пожар. Восемь рабочих сумели выйти на поверхность, девять — оказались блокированы и погибли.

Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. В настоящий момент арестованы четыре сотрудника подрядной организации ФГУП «УС-30 СМУ-680».