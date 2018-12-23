Они пришли без мира: использование НКО для разрушения страны на примере Мадагаскара

Американские и прозападные правозащитники и общественные деятели ведут подрывную деятельность против законного правительства Мадагаскара, прикрываясь идеями мира и гуманитарными миссиями.

Различные некоммерческие организации так или иначе действуют практически в любой стране мира. Гуманитарные организации занимаются различной волонтерской деятельностью, проводят встречи и семинары. Однако далеко не всегда эта деятельность направлена на благо жителей страны, в которой развернута та или иная миссия. Для примера можно взять события, разворачивающиеся сейчас в одной из южных стран.

На Мадагаскаре завершается подсчет голосов, и, согласно последним данным от CENI, явно лидирует Андри Раджоэлина, фаворит первого тура выборов. Малагасийцы, как политики, так и простые жители острова, пытаются понять, что же произойдет по окончанию подсчета голосов.

Дело в том, что на острове сейчас присутствует множество иностранных граждан из самых различных организаций, которые де-юре осуществляют гуманитарные миссии, а де-факто — следят, чтобы выборы выиграл их кандидат. Мы уже писали, что Мадагаскар находится под ударом распространителей «фейк ньюс». Но только вбросами лживой информации провокаторы явно не ограничатся. Готовятся группы для организации беспорядков, обеспечению протестов, партизанщины.

Согласно данным властей Мадагаскара, в 2017 году на остров из США приехали 4165 человек (3,2%), из Франции — 61 059 граждан (47%). В 2018 году цифры не особо поменялись. Только в первой половине года остров посетил 2621 американец, более 60 тысяч французов, и вряд ли это были исключительно туристы.

Но вернемся к списку иностранных НКО. Их в стране более двадцати. Все названия знакомы тем, кто следил за «арабской весной» и другими искусственными революциями. Вроде как гуманитарный «Корпус мира», «Национальный фонд демократии», Фонд Сороса, Project Syndicate, Фонд Макартуров, USAID, Центр стратегических и международных исследований. Стандартный набор американских спецслужб. Да и французские не чураются дружбы с «коллегами из Ленгли». Давайте рассмотрим каждую из них подробней.

«Корпус мира» и наука протеста

На эмблеме организации голубь — всемирный символ мира. Многие из экспертов считают этот знак издевательским. Что-что, а мирную жизнь в странах, куда приходил «Корпус мира», местные жители забывали.

Организация ведет свою деятельность с начала 1960-х годов, является независимым агентством в составе Госдепартамента США. Цель — системное продвижение американской культуры, английского языка. Заметьте, что цели помогать местным в их проблемах перед ней не стоит.

«Корпус мира» на Мадагаскаре в начале года насчитывал 150 человек. Перед первым туром выборов в конце октября 2018 года он был увеличен еще на 40 человек, когда стало понятно, что выборы их кандидат Эри Радзаунаримампианина не выиграет. Как сообщил источник редакции на территории, 40 молодых человек оперативно разъехались по всем регионам страны с чемоданчиками денег для поддержки местной оппозиции.

Работа проводится по следующей схеме: волонтеры приезжают с деньгами к главам поселений и объясняют, что им нужно собрать всю молодежь в одном месте. После начинают рассказывать, что никто, кроме их кандидата, не может обеспечить стабильность в стране и процветание. Если же кандидат проиграет на честных выборах, то надо идти менять власть своими руками — протестами и погромами. Они помогают с изготовлением протестных плакатов, готовят местных к противостоянию с полицией, учат приемам диверсионной борьбы.

«Знаете, чему не учат на этих курсах? Английскому», — рассказал наш источник.

Кстати, в процессе обучения местных волонтеры планируют продвигать американскую культуру и образ жизни, собирать контакты активных мальгашей, вовлекать их в дальнейшие американские программы. Таким образом, на Мадагаскаре США системно воспитывает молодых лидеров.

Примечательно, что визит волонтеров «Корпуса мира» очевидно был предварительно согласован во времена правительства и администрации Эри Радзаунаримампианины. Но оперативно они прибыли, только когда Эри стал основательно проигрывать соперникам по результатам опросов.

С американцами в тандеме работают все

Активность американцев с молодежью «в поле» поддерживается международной инициативой UNICEF. Как гласит их официальный сайт, ими уже проведено обучение 43 000 учителей и укомплектовано 10 000 школ учебными материалами. Чему на самом деле учат малагасийских детей? Нет сомнения о заделе на будущее и формировании у них «правильных» взглядов на те или иные события, оставляя себя условия для дальнейших манипуляций.

Это глобальный задел на будущее, однако работа здесь и сейчас ведется тоже. Мы уже писали о том, что под эгидой UNICEF была создана своеобразная «фабрика троллей», когда семьдесят молодых островитян из семи учебных заведений были приглашены на обучение по странному стечению обстоятельств именно во время всеобщих выборов в стране.

Острову – с островов

Само собой, что мимо столь значимых для Африки событий не прошли и Британцы. Их «Вестминстерский фонд в поддержку демократии» поучаствовал в «поддержке» начиная с первого тура выборов, отправив «профессиональных» наблюдателей на остров. Что интересно, получали эти «наблюдатели» только по бумагам по 240-280 Евро в день, что многовато для небогатого острова, где 10 долларов в день – баснословная сумма. Источники на острове заявляли о том, что британцы буквально сорили деньгами, и, что самое интересное, эти 86 человек были замечены в подкупе избирателей и склонении мнений известных людей в сторону нужных кандидатов.

И это факт, который косвенно подтверждается собственными документами «Вестминстерского фонда», и о «поддержке демократии» в данном случае речи не идет. Выборы на Мадагаскаре достаточно прозрачны даже для ЕС. Европейский Союз считает, что все в пределах нормы. Главный наблюдатель миссии ЕС на Мадагаскаре Кристиан Преда подчеркнул, что «второй тур президентских выборов 19 декабря характеризовался мирным участием малагасийских избирателей и общим улучшением результатов голосования». Делегация Европейского парламента, интегрированная в Миссию наблюдения ЕС и возглавляемая г-жой Лидией Герингер де Оеденберг, придерживается выводов предварительного заявления. Г-жа Герингер де Оеденберг указала, что «правовой путь — это единственный способ оспорить результат, улица и ее насилие не могут быть вариантом».

Кто удобней, тот и прав

Граждане острова не должны находиться под влиянием слухов, и за истину должно приниматься лишь что то, что было доказано, либо CENI, либо HCC. К сожалению, на Мадагаскаре достаточно, чтобы простой человек распространял слух, что наносит вред кандидату, так что конфликт может быть создан по всему сообществу. Тихо ждать результатов выборов — это меньшее, что могут сделать малагасийцы, если хотят избежать конфронтации. Однако то, что нужно самим жителям Мадагаскара, а именно спокойствие и победитель на выборах, совершенно не нужно транснациональным компаниям, которым не выгоден выигрывающий сейчас Раджоэлина. Нужно понимать, почему условные интересанты в нестабильности на острове поддерживают Равалуманану.

Как торжествует Андри Раджоэлина? Согласно мнению местных журналистов, причины следующие: его аудитория покрывает остров равномерно и очевидно, он пользуется хорошим рейтингом на всей территории. Марк Равалуманана менее популярный и побеждает в некоторых местах в центре, но полностью отсутствует в бюллетенях в других, как, к примеру, в прибрежных районах. Проще говоря, победа Марка Раваломананы могла бы спровоцировать явный раскол с риском сепаратистских требований со стороны регионов или провинций, которые не желают подчиняться ему. Мадагаскару нужен глава государства, признанный всей территорией, и с которым у всего населения будет чувство формирования единой и неделимой нации.

Сорос и Ко тут как тут

На острове малагасийцев наблюдается активность фондов Сороса, ранее замеченных в деле «цветных революций» на Ближнем Востоке и в Африке. «Национальный фонд демократии», «Project Syndicate», Фонд Макартуров, подконтрольный Госдепу USAID – фонды все более активно продвигают интересы американских элит в Африке.

Более того, если побеждающий сейчас Раджоэлина не сможет оперативно взять ситуацию в свои руки, на Мадагаскаре возможна революция, которая может и не станет самой кровавой в регионе, то проблем Африке совершенно точно только добавит.

Глава миссии USAID на Мадагаскаре, Джон Данлоп, был отправлен на остров только в 2018 году, в сентябре, незадолго до выборов, во время президентской предвыборной гонки. Случайность ли в том, что именно с его появления на острове стали раздаваться более агрессивные лозунги?

Глава миссии «помощи» со ставкой в Пентагоне

Стоит взглянуть на его послужной список, из которого становится ясно, что Данлоп ездил по не самым хорошим странам, и там становилось только хуже. До Мадагаскара Данлоп служил в «Корпусе мира» в Центральноафриканской Республике, работал в католической службе помощи по вопросам беженцев, реконструкции и реинтеграции в Руанде и восточном Заире после геноцида. Затем он переехал в Южный Судан, чтобы заняться вопросами развития и реагирования на чрезвычайные ситуации. Работая в USAID c 1998 года, Данлоп посетил не только Африку, но и разрушенный американцами Ирак. В 2008 году он стал старшим советником по развитию и представителем USAID во встроенной группе реконструкции провинции в Ираке. После этого он присоединился к Управлению USAID по военным(!) вопросам, где занимал различные должности, включая старшего представителя в Пентагоне. Совсем недавно он занимал должность старшего советника по управлению посольством США в Кабуле, Афганистан; был сотрудником по вопросам демократии и управления USAID в Иордании; и заместителем директора миссии USAID в Багдаде, Ирак.

Стоит ли говорить, что в местах, где побывал Данлоп, не пахнет ни демократией, ни миром? И теперь работник USAID, приложивший руку к разрушению Афганистана, Ирака и некоторых африканских стран, едет на Мадагаскар. Явно не для того, чтобы раздавать детям сладости.

Медианагнетание обстановки

В нашем прошлом материале мы упоминали, что медиа оказывают влияние не только на самих малагасийцев, но и напрямую формируют общественное мнение иностранцев об островитянах и их политических новостях. К примеру, в ноябре 2017, примерно за год до выборов, печально известный «Projekt-Syndicate» опубликовал материал со зловещим названием о вечном возвращении мадагаскарской чумы. С этой статьи и началась кампания по очернению властей Мадагаскара в качестве подготовки к принятию за истину слуха о том, что «местные власти не честны», а значит, выборы будут сфальсифицированы. Это делалось для того, чтобы в любом случае поставить нужного американцам кандидата. Информационная подготовка к выборам позволяет при поражении «западного» кандидата в открытую его поддержать извне, вплоть до ведения «миротворческого» контингента после начала столкновений.

Пустил в страну НКО – заложил бомбу под благополучие народа

Из всего вышесказанного можно смело утверждать, что НКО крайне опасны. А с учетом того, что в преддверии политических событий, таких как выборы, НКО множатся как грибы после дождя. За год-два успевают приехать сотни «волонтеров» и открыться десятки представительств, и все в поддержку «демократии». Однако, как показывает практика, итогом деятельности НКО становится тотальная разруха, государства распадаются, а сильные политические деятели оказываются под прицелом критики и фейков. НКО крайне вредны и опасны, и на примере Мадагаскара это видно очень хорошо.