«Оливье, естественно!» Предновогодний опрос в Северной столице. ФАН-ТВ 

Перед Новым годом мы узнали, как жители Петербурга планируют встретить Новый год и чего они желают горожанам в 2019 году.

Петербуржцы верят, что Новый год — семейный праздник, и предпочитают встречать его дома. Правда, потом многие из них позже выходят на улицу, чтобы поделиться радостью со всеми.

Я всегда сначала встречаю Новый год в семье. Бой курантов в семье, а потом с компанией собираемся и куда-нибудь идем.

Вообще я люблю посидеть дома, а потом идти гулять. Я люблю снегопад, и я люблю танцевать. Вот! Я люблю танцевать! Особенно танцевать на катке.

Любимым новогодним блюдом жители Северной столицы единогласно признали оливье, но и другим лакомствам на праздничном столе найдется место.

Знаете что! Мне нравится торт «Наполеон» моей мамы. Он самый лучший, наверное, который я только пробовала. И она готовит его только на Новый год. Поэтому он самый долгожданный, желанный. Желанное блюдо!

Напоследок мы собрали для вас самые теплые новогодние пожелания горожан.

Ой! Я хотела бы пожелать всем очень большой любви! Потому что любовь — она всех, всех, всех сделает очень добрыми и счастливыми!

Это очень большая честь. Желаю всегда оставаться радостным, веселым, беззаботным и радоваться снегу, Новому году и хорошей погоде.

Еще больше пожеланий в нашем опросе.