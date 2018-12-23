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Названо количество россиян, не попавших на Украину из-за военного положения

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Названо количество россиян, не попавших на Украину из-за военного положения

Киев, 23 декабря. Пограничная служба Украины не пустила в страну более 1,5 тысячи граждан России с момента введения военного положения. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«С начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тысячи граждан Российской Федерации», — заявил Слободян.

По его словам, украинские пограничники готовы осуществлять усиленный контроль в дальнейшем, если будет необходимость,  передает телеканал «112 Украина».

Украинские журналисты сообщают, что на территорию Украины в основном не могут проехать те из россиян, кто ранее превысил сроки пребывания в стране, или же те, кто не смог подтвердить цель поездки на Украину.

Ранее украинский президент Петр Порошенко ввел ограничение на въезд в страну для российских граждан в возрасте от 16 до 60 лет. В Кремле подчеркивали, что Россия не планирует вводить никаких ограничений против украинских граждан.

Автор: Денис Коробейников
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